وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة بانكوك - إن حكومته ستنظر في السماح لزوار البلاد ( من يمكنهم تقديم شهادة تفيد تلقيهم التطعيم ) بتخطي فترة الحجر الصحي (أسبوعين) وستضع السلطات خطة لتتابعهم أثناء إقامتهم في البلاد، موضحًا أن الحكومة ستدرس بعناية جميع جوانب هذه الخطوة قبل تنفيذها.



وقامت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالفعل بتخصيص اللقاحات التي تنتجها شركة أسترازينيكا وبيوتك للاستخدام المحلي في حالات الطوارئ وطلبت ما مجموعه 63 مليون جرعة من المنتجين.



ومن المقرر أن تتلقى البلاد الدفعة الأولى المكونة من مليوني جرعة من لقاح سينوفاك يوم /الأربعاء/ والتي ستسمح لها ببدء برنامج التطعيم الوطني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.



وأوضح برايوت أن تايلاند ستسمح في النهاية بتسجيل واستيراد العديد من ماركات لقاحات كوفيد-19 طالما أنها تفي بالقواعد المحلية، وسيُسمح للمستشفيات الخاصة بإدارة عملية حقن اللقاحات، حيث ستسيطر الحكومة على توزيع اللقاحات فقط في المراحل الأولى.