تأجيل محكمة عمر البشير فى تدبير انقلاب 1989 إلى جلسة 9 مارس

كتب سمير حسنى

أفادت تقارير إعلامية قبل قليل، بأن محكمة سودانية حددت التاسع من مارس المقبل موعدا لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وآخرين في قضية تدبير انقلاب 1989 بسبب إصابة المتهم نافع علي نافع بفيروس كورونا.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها منتصف فبراير بالخرطوم، واستمعت للمتحري في تلك القضية، والذي تلى أقوال الرئيس السابق عمر البشير، خلال التحقيقات التي جرت معه، لافتا إلى أن البشير رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني تاج السر الحبر، حول انقلاب 30 يونيو 1989.

كما استجوبت المحكمة عددا من المتهمين في القضية التي يُحاكم فيها البشير و27 من رموز الإسلاميين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989.