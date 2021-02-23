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بوريل: الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبى تنسيق المواقف معها بشأن روسيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:49 م
بوريل: الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبى تنسيق المواقف معها بشأن روسيا بوريل
كتب أحمد عرفة

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قال مفوض الاتحاد الأوروبى السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الاتحاد الأوروبى تنسيق المواقف معها بشأن روسيا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال مفوض الاتحاد الأوروبى السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن هناك مواجهة بين الاتحاد الأوروبى وروسيا، التى ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وشدد بوريل فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، على ضرورة اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لقرار بشأن رد الفعل على ذلك إنطلاقا من "الروح الجماعية، وضبط النفس".


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