اليوم السابع
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بوتين ورئيس بيلاروسيا يتزلجان ويتنزهان فى جولة بزحافة جليد بسوتشى.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:25 ص
بوتين ورئيس بيلاروسيا يتزلجان ويتنزهان فى جولة بزحافة جليد بسوتشى.. فيديو بوتين ورئيس بيلاروسيا
كتب محمد شعلان

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شهد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي، بعض اللقطات الودية البعيدة عن الاجتماعات فى الغرف المغلقة التي ظهر فيها الرئيسين وهما يمارسان الرياضات الشتوية الشهيرة في سوتشي وتتزامن مع الأجواء الثلجية التي تعيشها المدينة، حيث عرضت شبكة "روسيا اليوم"، فيديو يظهر فيه الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي لوكاشينكو يركبان على زحافة جليد أثناء لقائهما في سوتشي أمس الاثنين.

 

وقبلها ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بصحبة رئيس بيلاروسيا، وهما يأخذان جولة في سوتشي ويتزلجان على سفوح جبال سوتشي، وذلك بعد انتهاء لقائهما الرسمي في وقت مبكر من الاثنين لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية والتكامل في إطار دولة الاتحاد.

 

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو،  قد أعرب خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه لمساعدته في تطعيم مواطني جمهورية بيلاروسيا ضد الإصابة بفيروس كورونا ، وقال لوكاشينكا مخاطبًا بوتين في تصريح نقلته قناة "زفيزدا": "لقد وعدتني أن تكون بيلاروسيا الأولى، وفعلت ذلك"، وتابع: "شكرًا لك على ذلك"، وفق سبوتنيك.

الرئيسان يتزلجان على الجليد
الرئيسان يتزلجان على الجليد

 

بوتين فى سوتشى
بوتين فى سوتشى

 

بوتين ورئيس بيلاروسيا
بوتين ورئيس بيلاروسيا

 

وبدأت أمس الإثنين، 22 فبراير ، المفاوضات بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا في سوتشي. وناقش قادة البلدين بالتفصيل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، والاستجابة المشتركة للتحديات الناشئة، بما في ذلك في مجال الأمن العسكري، والتفاعل في هياكل التكامل. كما تبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي.

جولة الرئيسين فى سوتشى
جولة الرئيسين فى سوتشى

 

رئيس بيلاروسيا على زحافة الجليد
رئيس بيلاروسيا على زحافة الجليد

 

وقال بوتين، خلال لقاءه مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي، حول مسألة اللقاحات وإنتاجها " علينا توحيد الجهود، ويشمل ذلك الأوربيون. نحاول القيام بذلك، ومنفتحون على العمل المشترك".

 


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اليوم السابع بلس

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