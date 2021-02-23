بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة لتوجية الشكر للصين بتوفير 300 ألف جرعة لقاح لكورونا

كتب وليد عبد السلام

تعقد بعد قليل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بحضور السفير الصينى لتوجية الشكر له على تقديم هدية لمصر بواقع 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى.



كانت أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية.



ولفت مجاهد إلى أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99 %في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



وأضاف مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة، كما سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

