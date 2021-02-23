بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية المسيد فى قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

تسلمت شركة المقاولات المصرية، اليوم الثلاثاء، موقع العمل لمحطة الصرف الصحي الرئيسية لقرية المسيد شرق مدينة قوص، جنوب قنا، بحضور المهندس عصام رؤوف، المدير العام التنفيذى لشركة المقاولات المصرية بمحافظة قنا، محمد سليم عسكر، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضح المهندس عصام رؤوف، أن شركة المقاولات المصرية بتوجيهات المهندس محب منير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية، تسلمت موقع محطة الصرف الصحي الرئيسية شرق قرية المسيد والتي ستقام على مساحة 1200 م تم تخصيصها العام الماضي لصالح مشروع الصرف الصحي الذي سيخدم 10 آلاف نسمة بمساحة إجمالية 25 فدان.

وأشاد أهالي القرية، بالدور الفاعل الذي قام به اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وقيادات الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة المقاولات المصرية، في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية التي تخص تخصيص قطعة أرض كمحطة رئيسية للصرف الصحي.

ووجه الأهالى الشكر لمبادرة حياة كريمة التي جاءت لانتشال الريف وتخفيف من العبء الأبدى على المواطنين بدعم تنموى غير مسبوق سيجعل من الصعيد وقراها محط الأنظار العالم كله ليبدأ عهد جديد من التنمية الحقيقة بدءا من البنية التحتية مرورا بالصحة والتعليم لينتهي بالمشروعات القومية.