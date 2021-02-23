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بايدن: سيكون لدينا 600 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية يوليو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:14 م
بايدن: سيكون لدينا 600 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية يوليو بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سيكون لدينا 600 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية يوليو، وهذا سيكون كافيا للجميع"، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المجتمع الامريكية بعد تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة نصف المليون، وغرد بايدن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فقد 500 ألف شخص حياتهم بسبب COVID-19. كل واحد يمثل عائلة لن تكون كاملة مرة أخرى. للذين فقدوا أحباءهم أعلم أنه لا توجد كلمات يمكن أن تخدر الألم، لكن أتمنى أن تجد بعض العزاء في معرفة أن الأمة تحزن عليك".

وأضاف الرئيس الأمريكي بايدن: "كثير ما نسمع أشخاصًا يوصفون بأن الراحلين أمريكيون عاديون. لا يوجد شيء من هذا القبيل. لا يوجد شيء عادي عنهم. الأشخاص الذين فقدناهم بسبب COVID-19 كانوا استثنائيين"، داعيا إلى التضامن للعبور من هذه المحنة: "ليس الديمقراطيون والجمهوريون هم الذين يموتون من الفيروس. إنهم إخواننا الأمريكيون. إنهم جيراننا وأصدقاؤنا وأمهاتنا وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. علينا أن نحارب هذا معًا ، كشعب واحد ، مثل الولايات المتحدة".


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