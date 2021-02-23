بايدن بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون: فقدنا أشخاصا استثنائيين والألم كبير

كتب محمد شعلان

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى المجتمع الامريكية بعد تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة نصف المليون، وغرد بايدن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فقد 500 ألف شخص بسبب COVID-19. كل واحد يمثل عائلة لن تكون كاملة مرة أخرى. للذين فقدوا أحباءهم: أعلم أنه لا توجد كلمات يمكن أن تخدر الألم، لكن أتمنى أن تجد بعض العزاء في معرفة أن الأمة تحزن عليك".



بايدن على تويتر



بايدن يتحدث عن الوضع

وأضاف الرئيس الأمريكي بايدن: "كثيرًا ما نسمع أشخاصًا يوصفون بأن الراحلين أمريكيون عاديون. لا يوجد شيء من هذا القبيل. لا يوجد شيء عادي عنهم. الأشخاص الذين فقدناهم بسبب COVID-19 كانوا استثنائيين"، داعيا إلى التضامن للعبور من هذه المحنة: "ليس الديمقراطيون والجمهوريون هم الذين يموتون من الفيروس. إنهم إخواننا الأمريكيون. إنهم جيراننا وأصدقاؤنا وأمهاتنا وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. علينا أن نحارب هذا معًا ، كشعب واحد ، مثل الولايات المتحدة.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس الأعلام الأمريكية لمدة 5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيلقي تصريحات الليلة لتكريم ما يقرب من 500 ألف أمريكي ماتوا بسبب فيروس كورونا.

وقالت فى مؤتمرها الصحفي اليومي في البيت الأبيض إن بايدن سيأمر بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية إلى منتصف السارية لمدة خمسة أيام تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدوا في الوباء

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حداداً وإيقاد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة.

وفى ذات السياق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن أننا مهتمون بتعزيز الشراكة بين أمريكا وأوروبا، و سنعمل مع شركائنا في العالم للتصدي للتحديات التي تواجهنا، وملتزمون بشراكتنا مع حلف الناتو، مضيفا أن أمريكا تتعهد بـ2 مليار دولار لآلية كوفاكس لدعم التطعيم في الدول الفقيرة.