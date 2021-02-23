باكستان تسجل 1050 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أ ش أ

سجلت باكستان 1050 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 572 ألفا و334 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و658 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 536 ألفا و243 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 24 ألفا و483 حالة نشطة.