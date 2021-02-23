انفجار إسطوانة بوتاجاز بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة ومصرع وإصابة 3 عمال

الغربية _ عادل ضرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، أثناء أعمال تسييح مادة بلاستيكية للسيراميك، داخل المعهد الفني الصناعي بالمحلة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين للمستشفي العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل المعهد الفني الصناعي بالمحلة بجوار مجمع محاكم المحلة.

انتقلت سيارتي مطافئ وقوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبين أثناء عمل 3 عمال سيراميك، باستخدام اسطوانة بوتاجاز لتسييح مادة بلاستيكية، انفجرت الإسطوانة، أدت إلى مصرع "احمد.م.ش"16 سنة، وإصابة كلا من "عبد الله.ا.ا"18 سنه، "مصطفى.ع.ع"40 سنه جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع تقرير للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.