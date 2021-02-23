انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بحنوب سيناء الأحد

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنطلق بجنوب سيناء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 28/2/2021 وحتي يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتأتى الحملة فى إطار الحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتستهدف تطعيم جميع الأطفال علي أرض مصر (المصريين وغير المصريين) وذلك من سن يوم وحتي سن خمس سنوات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي بجنوب سيناء بأن التطعيم أمن وسوف يتم التطعيم بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة المدربة ومن خلال الفرق المتحركة من منزل الي منزل، وتم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحملة من تدريب الاطقم الطبية وفرق الأشراف المشاركة والتنبيه علي تطعيم جميع الاطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع مدن ووديان المحافظة.