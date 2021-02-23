انطلاق أكبر قافلة للعيادات المتنقلة بقرية أبوصوير البلد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت أكبر قافلة للعيادات الطبية المتنقلة لقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية، وشهدت القافلة أمس الاثنين إقبالا من أهالى قرية أبو صوير البلد وبالأخص عزبة الرمش التى تمركزت بها القافلة، وذلك للخضوع للكشف الطبى بالمجان والاِطمئنان على حالتهم الصحية، وتضمنت القافلة عيادات الباطنى، وجراحة، والأطفال، والنساء، وتنظيم الأسرة، والرمد، والجلدية، والأسنان، كما تتضمن أشعة ومعامل للدم والطفيليات والتى تقام على مدار يومى 22 و23 فبراير.

كما تضمنت القافلة عيادة للكشف عن أمراض الضغط والسكر، وتم اِكتشاف 13 حالة وتم تحويلهم إلى عيادة الباطنة لاِتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف علاج شهرى ومتابعة الحالة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تم الكشف على 600 مواطن وصرف العلاج بالمجان.

كما تقوم القافلة بحملة توعية وتثقيف صحى بالرضاعة الطبيعية والوقاية من فيروس كورونا وكيفية إتباع أهم الاِرشادات الطبية بدءاً من التباعد الاجتماعى، وصولا إلى أتباع كافة إرشادات النظافة العامة والتطهير والتعقيم المتواصل.

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهدا لدعم الصحة فى وصول القوافل العلاجية بكافة العزب والقرى الفقيرة من الموارد الصحية والتى تبعد الخدمات الصحية عنها بمسافات وتحتاج إلى رعاية الدولة، مشيدا بالجهد المبذول من الصحة للوصول إلى مستفيدى الخدمة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، كما يتابع المحافظ تلك المبادرة ونتائج القوافل العلاجية أولا بأول للتأكد من وصول الخدمة الصحية لمستحقيها.