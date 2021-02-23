اليوم السابع
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انتظام حركة الملاحة بموانئ بورسعيد ودخول وخروج 28 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:33 م
انتظام حركة الملاحة بموانئ بورسعيد ودخول وخروج 28 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج  28 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن  حاويات وخروج عدد 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات  ومغادرة سفينة بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة  بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. 
 
وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
 
 
 
 

 


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