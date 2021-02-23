انتظام حركة الملاحة بقناة السويس رغم سقوط أمطار غزيرة وثلوج.. فيديو وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تعرضت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، لأمطار شديدة بصحوبة بثلوج على جميع أنحاء المحافظة، وعلى الفور تحركت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة الشوارع لشفط المياه.

وقال العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسماعيلية، إن سقوط الأمطار، لم يؤثر على حركة المرور بشوارع المدينة، أو الشوارع السريعة بين المحافظات.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إن سقوط الأمطار بالإسماعيلية، لم يؤثر على حركة الملاحة بمجرى قناة السويس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى غدا الأربعاء.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.













