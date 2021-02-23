اليوم السابع
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اليونان تنفى مزاعم أنقرة بشأن اقتراب مقاتلاتها من سفينة أبحاث تركية ببحر إيجه

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:29 م
اليونان تنفى مزاعم أنقرة بشأن اقتراب مقاتلاتها من سفينة أبحاث تركية ببحر إيجه رئيس الوزراء اليونانى
كتب محمد عبد العظيم

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نفت اليونان، "مزاعم" أنقرة بشأن اقتراب مقاتلاتها من سفينة أبحاث تركية ببحر إيجه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكانت اليونان قد اعلنت مؤخرا، إنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه ووصفت ذلك بأنه تحرك "غير ضروري" وذلك في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.

يأتي هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث تشيشمي ستجري مسحا بحريا من 18 فبراير  حتى الثاني من مارس آذار في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين "هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية".

وذكر مسؤولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين أن الإخطار المسمى نافتكس غير قانوني لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.

 

 


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