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اليمن: على المجتمع الدولى الضغط على الحوثيين لمنع إعدام الصحفيين المختطفين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:03 م
اليمن: على المجتمع الدولى الضغط على الحوثيين لمنع إعدام الصحفيين المختطفين معمر الاريانى
كتب أحمد عرفة

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قال معمر الإريانى وزير الإعلام اليمني، إن ميليشيا الحوثي تحاكم 4 صحفيين مختطفين رفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف معمر الإرياني: على المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لمنع إعدام الصحفيين المختطفين.

وفى وقت سابق ناقشت الحكومة اليمنية مع المبعوثين الأمريكي والأممى بجانب السفير البريطاني باليمن، طرق وقف انتهاكات الحوثيين وقصفهم للمدن اليمنية، حيث بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيث، الجهود الأممية لاحلال السلام في اليمن والتصعيد الحوثي الاخير في محافظة مأرب.


معمر الاريانى

اليمن

اخبار اليمن

اليمن اليوم

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