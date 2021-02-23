الوكالة الذرية: على إيران تقديم إجابات عن يورانيوم تم العثور عليه ببعض المواقع

كتب أحمد عرفة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن على إيران تقديم إجابات عن يورانيوم تم العثور عليه في بعض المواقع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الحوار الجاري مع إيران لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن.

وفى وقت سابق حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة.

وقال كاظم غريب آبادي مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بلاده أوقفت تنفيذ ما يُعرف باسم البروتوكول الإضافي في منتصف ليل أمس الاثنين. وكان الاتفاق يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر إيران بها قبل وقت قصير.