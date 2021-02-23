الهند ترسل أول شحنة لقاحات لأفريقيا فى إطار مبادرة "كوفاكس"

نيودلهى (رويترز)

قالت الحكومة إن الهند سترسل اليوم الثلاثاء، أول شحنة من لقاح كوفيد-19 محلى الصنع إلى شبكة (كوفاكس) لتوزيع اللقاحات بعدالة المدعومة من منظمة الصحة العالمية.

وكتب أنوراج سريفاستافا، المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر "وفاء بالتزامنا بمساعدة العالم عبر لقاحات كوفيد-19، تبدأ إمدادات اللقاح المصنوع فى الهند اليوم لأفريقيا عبر مشروع كوفاكس".

ومهدت منظمة الصحة العالمية الطريق فى الشهر الجارى لنشر لقاح جامعة أكسفورد/أسترا زينيكا فى العالم من خلال الموافقة على الاستخدام الطارئ للجرعات التى يصنعها معهد المصل واللقاح الهندي، أكبر منشأة لصنع اللقاحات فى العالم، وشركة إس.كيه للعلوم الحيوية فى كوريا الجنوبية.

وسيبدأ المعهد فى القريب العاجل إنتاج لقاح نوفافاكس بشكل أساسى للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وشحنت الهند، أكبر منتج للقاحات فى العالم، ما يزيد على 17 مليون جرعة لأكثر من عشرين دولة بما فى ذلك حوالى 6 ملايين لقاح هدية لشركاء مثل بنجلادش ونيبال. وبالنسبة لحملتها الخاصة، طلبت نيودلهى حتى الآن 31 مليون جرعة فقط.