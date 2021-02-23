اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تنتقل لموقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:54 ص
النيابة تنتقل لموقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية موقع حادث ضحايا حادث الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية التحقيقات فى حادث غرق مركب صيد فى وادى بحيرة مريوط، بناء علي تعليمات المستشار المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، وانتقلت لموقع الحادث لاجراء المعاينة وسؤال شهود العيان، كما انتقلت غلى مستشفي العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهالى المتوفين، واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى مستشفى العامرية العام، كما انتقلت إلى مكان الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان. 

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال أهالى المتوفين، والتصريح بالدفن.
 
والتحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله عدد 20 شخصا 6 مصابين و6 وفيات وجارى البحث عن 8 مفقودين وأنهم من عائلة واحدة .
 
وكانت غرب الإسكندرية شهدت حادث مأساوى وتسبب فى مصرع وإصابة 20 شخص بعد غرب مركب فى وادى مريوط غرب المحافظة وتواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن المفقودين حتى الآن.
 
كما يخيم الخزن على أهالى منطقة مريوط غرب الإسكندرية وتجمع العشرات من الأهالى فى انتظار خروج الجثامين.
 
 
 
 

 


غرق 13 شخص

غرق اطفال

مركب الاسكندرية

غرق مركب الاسكندرية

حادث بحيرة مريوط

الإسكندرية

غرق بحيرة مريوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع أحد أقارب ضحايا مركب الإسكندرية خلال محاولته البحث عن المفقودين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:04 ص

أهالى ضحايا حادث الإسكندرية يروون تفاصيل الواقعة لـ"اليوم السابع": غرق المركب نتيجة ارتطامه بصخور.. الضحايا أغلبهم من السيدات والأطفال كانوا فى رحلة.. والمحافظ: الدفع بـ"لنشين" لانتشال الغرقى ورفع درجة الطوارئ

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:35 ص

ضحايا مركب الهوارية لعائلة واحدة من قبيلة "العزايم" بكينج مريوط.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:04 ص

تفاصيل غرق مركبين ببحيرة مريوط بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:01 ص

محافظ الإسكندرية: انتشال 5 جثامين و5 مصابين من حادث غرق مركب الهوارية حتى الآن

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة