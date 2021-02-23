النيابة تنتقل لموقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال أهالى المتوفين، والتصريح بالدفن.

والتحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله عدد 20 شخصا 6 مصابين و6 وفيات وجارى البحث عن 8 مفقودين وأنهم من عائلة واحدة .

وكانت غرب الإسكندرية شهدت حادث مأساوى وتسبب فى مصرع وإصابة 20 شخص بعد غرب مركب فى وادى مريوط غرب المحافظة وتواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن المفقودين حتى الآن.

كما يخيم الخزن على أهالى منطقة مريوط غرب الإسكندرية وتجمع العشرات من الأهالى فى انتظار خروج الجثامين.