النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمته سيارة أثناء هروبه من كلب ضال بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه بمنطقة البدرشين، بعدما صدمته سيارة ميكروباص، خلال محاولته الهرب من هجوم كلب ضال، أثناء سيره بالشارع.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب صدمته سيارة ميكروباص فى البدرشين، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن الشاب الضحية خلال سيره بالشارع بصحبة صديقه فوجئ بكلب ضال يهاجمه، وأثناء محاولته الهرب من الكلب، صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.