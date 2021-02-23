فيينا (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، 1727 إصابة جديدة و37 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وقالت الوزارة- في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 448 ألفا و371 حالة، وقد تعافى منها 423 ألفا و14، فيما توفي 8 آلاف و434 حالة.