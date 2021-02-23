وأضافت أنه يتواجد بالمستشفيات 1362 حالة، منها 271 في العناية المركزة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية هي بورغنلاند (57) وكارينثيا (140) والنمسا السفلى (483) والنمسا العليا (145) وسالزبورغ (145) وستيريا (230) وتيرول (147) وفورارلبرغ (32) وأخيرا العاصمة فيينا (348) حالة.