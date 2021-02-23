المملكة المتحدة تسجل 8 آلاف و489 إصابة جديدة بكورونا" و548 وفاة

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سجلت المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 8 آلاف و489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد، و548 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم /الثلاثاء/، أن 17 مليونا و916 ألفا و181 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم، عن تفاؤله من إمكانية رفع جميع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في إنجلترا بحلول 21 من يونيو المقبل، وذلك بموجب خطة المراحل الأربع لإلغاء الإغلاق التي تم الإعلان عنها أمس.