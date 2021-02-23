اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:23 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 446 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة‎

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:52 م
المغرب يسجل 446 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة‎ كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 446 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481709 حالات.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8507 فحوصات - قد بلغ 5120380 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8574، كما تم تسجيل 808 حالات شفاء إضافية خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي التعافي 466105.


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