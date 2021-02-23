المغرب يرفع درجة الاستعداد لمنع إنفلونزا الطيور خلال فترة الهجرة

ذكرت صحيفة "الأحداث المغربية"، أن المغرب رفع درجة الاستعداد لمنع تسلل إنفلونزا الطيور إلى البلاد من خلال الطيور المهاجرة.
وشدد مركز القيادة والتنسيق التابع للقوات المسلحة المغربية، تعليماته لمواجهة إنفلونزا الطيور، وطالبت إدارات المياه والغابات في كافة أنحاء المغرب من أجل مضاعفة الجهود الميدانية في مجال المراقبة، والإبلاغ عن كل حالة وفاة في أي نوع من الطيور المهاجرة يمكن رصدها.
وأضافت الصحيفة أنه تم توجيه تعليمات لسلطات الجمارك في المراكز الحدودية المختلفة للرفع من درجات الاستعداد، لتفادي تهريب الطيور والدواجن إلى داخل البلاد بعيدًا عن إجراءات الرقابة المعمول بها.
المغرب يرفع درجة الاستعداد لمنع إنفلونزا الطيور خلال فترة الهجرةالثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:00 ص
المغرب - أرشيفية
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ذكرت صحيفة "الأحداث المغربية"، أن المغرب رفع درجة الاستعداد لمنع تسلل إنفلونزا الطيور إلى البلاد من خلال الطيور المهاجرة.
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