اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:08 ص
خالد صلاح
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المغرب يبحث تعليق رحلات مع دول أوروبية بسبب سلالات كورونا الجديدة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:00 ص
المغرب يبحث تعليق رحلات مع دول أوروبية بسبب سلالات كورونا الجديدة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام مغربية بأن السلطات المختصة تدرس قرار تعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا، مع دول أوروبية؛ بسبب اكتشاف 21 سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تكون الدول الأوروبية المعنية هي ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا، وهو القرار الذي تدرسه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يذكر أن المغرب شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضى.


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