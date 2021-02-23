المشدد 15 عاما لموظف بتهمة قتل جاره فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد صبرى محمد جاد، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندى وعلى حسن حسنى وخالد سعد الدين الشيخ، وبأمانة سر أحمد عبد اللطيف بتأجيل الحكم لجلسة فى القضية رقم 2682 لسنة 2019 جنايات مركز أبوصوير، والمقيدة برقم 563 لسنة 2019 جنايات كلى الإسماعيلية، بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم "محمد.م.م" 22 عاما موظف حسابات بالقطاع الخاص لإدانته فى جريمة قتل جاره فى مشاجرة بينهما فى أبو صوير بالإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 10/3/2019 بدائرة مركز أبوصوير عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز أبوصوير مفاده مقتل أحد الاشخاص فى مشاجرة بدائرة المركز.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، وبرئاسة رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، ضم رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه .

وأوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن المجنى عليه القتيل يدعى "حربى.ع.ح" مقيم دائرة مركز أبوصوير مصاب بطلق نارى، ولقى مصرعه متأثرا بأصابته .

كما توصل فريق البحث إلى حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والقاتل" محمد.م.م" 22 عاما موظف حسابات بالقطاع الخاص، مقيم دائرة مركز أبو صوير وقام القاتل بأحضار سلاح نارى "بندقية خرطوش" وأطلق القاتل عدة طلقات نارية صوب القتيل فأصابته ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات وبأرشاده تم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الجريمة .

تم التحفظ على المتهم والسلاح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، جددت 15 يوما آخرى ثم تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته التى أصدرت قرارها المتقدم.