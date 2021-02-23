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المركزى للتعمير : الانتهاء من الكوبرى العلوى الجديد بميدان الفردوس وتشغيله تجريبيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:16 ص
المركزى للتعمير : الانتهاء من الكوبرى العلوى الجديد بميدان الفردوس وتشغيله تجريبيا المدن الجديدة
كتب أحمد حسن

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محور الفردوس يربط وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة

 
أعلن  اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الانتهاء من تنفيذ الكوبرى العلوى الجديد بميدان الفردوس ضمن مسار مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، على طريق صلاح سالم، وتم التشغيل التجريبى للكوبرى فى اتجاه حديقة الأزهر، كما بدأ العمل فى تأهيل الكوبرى القائم بميدان الفردوس بضم الاتجاهين المرورين له ليصبح اتجاها واحدا فى اتجاه العباسية، وبلغت نسبة تنفيذ باقى الكبارى على مسار المحور بهذه المرحلة حوالى 80 %، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق فى مسار المشروع 85 %.
 
وأوضح أن الهدف من مشروع محور الفردوس، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة (شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.
 
وقال يتم تنفيذ محور الفردوس الحر على 3 مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوى بإجمالى أطوال 8,6 كم، شاملة تطوير الطرق المؤدية إلى المحور، وعرض من (3 : 4) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى)، وأعمال التخطيط السطحى للطرق المحيطة والتقاطعات وأعمال الإنارة.
 
وأضاف اللواء محمود نصار، تبدأ المرحلة الثانية من المشروع من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير  طنطاوى داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبرى أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.
 
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع محور الفردوس أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كلً من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مروراً بشارع  ابن قنصوه، ومتقاطعاً عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد محور المشير طنطاوى، وماراً بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعاً علوياً عبر كوبري فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع الزمر(الميثاق).

وزاره الاسكان

المدن الجديده

وسط القاهره

الجهاز المركزى للتعمير

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