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المرصد السورى: قافلة عسكرية أمريكية تدخل سوريا من كردستان العراق

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:40 م
المرصد السورى: قافلة عسكرية أمريكية تدخل سوريا من كردستان العراق سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السوري، أن قافلة عسكرية أمريكية تدخل سوريا من كردستان العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، نشوب اشتباكات داخلية بين عناصر ميليشيا "السلطان مراد" التابعة لتركيا في شمال حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الأمم المتحدة، السبت، أن الاحتياجات الإنسانية فى أنحاء سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على "النزاع المسلح"، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها المعارك المسلحة وتدهور الاقتصاد بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 


المرصد السورى

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