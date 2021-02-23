المدينة الجامعية بالعريش تستقبل غدا طلاب الفصل الدراسى الثانى

شمال سيناء - محمد حسين

استعدت جامعة العريش بشمال سيناء ، لاستقبال الطلبة بالمدينة الجامعية ابتداء من غد الأربعاء، حيث أعلنت الجامعة فى بيان لها ، أن الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، تفقد المدن الجامعية للطلاب ، للوقوف على مدى جاهزيتها .

وقال رئيس جامعة العريش ، أنه تقرر فتح أبواب المدن الجامعية للطلاب والطالبات الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2021 ، والتوجيه بتكثيف أعمال النظافة العامة ، وإجراء التعقيم فى أوقاته المحددة، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي ، وتطبيق اللوائح والقوانين تجاه المخالفين حرصا سلامة الطلاب .

وكان مجلس جامعة العريش ، سبق وعقد اجتماعا ترأسه الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة .

واعلنت الجامعة أن الاجتماع عقد بمقر معهد الدراسات البيئية الكائن فى قرية الخربة بمركز بئر العبد، بحضور رموز من أهالى مركز بئر العبد .

وأوضح البيان ، أنه تم طرح موضوع إنشاء 3 كليات كنواه لفرع جامعة العريش فى بئر العبد وهى " كلية الهندسة وكلية الحقوق وكلية التمريض " ، وتم الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الجامعة.