اليوم السابع
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المدينة الجامعية بالعريش تستقبل غدا طلاب الفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:15 ص
المدينة الجامعية بالعريش تستقبل غدا طلاب الفصل الدراسى الثانى جامعة العريش - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استعدت جامعة العريش بشمال سيناء ، لاستقبال الطلبة بالمدينة الجامعية ابتداء من غد الأربعاء، حيث أعلنت الجامعة فى بيان لها ، أن الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، تفقد المدن الجامعية للطلاب ، للوقوف على مدى جاهزيتها . 

وقال رئيس جامعة العريش ، أنه تقرر فتح أبواب المدن الجامعية للطلاب والطالبات الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2021 ، والتوجيه بتكثيف أعمال النظافة العامة ، وإجراء التعقيم فى أوقاته المحددة، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي ، وتطبيق اللوائح والقوانين تجاه المخالفين حرصا سلامة الطلاب .

وكان مجلس جامعة العريش ، سبق وعقد اجتماعا ترأسه الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة .

واعلنت الجامعة أن الاجتماع عقد بمقر معهد الدراسات البيئية الكائن فى قرية الخربة بمركز بئر العبد، بحضور رموز من أهالى مركز بئر العبد .

وأوضح البيان ، أنه تم طرح موضوع إنشاء 3 كليات كنواه لفرع جامعة العريش فى بئر العبد وهى " كلية الهندسة وكلية الحقوق وكلية التمريض " ، وتم الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الجامعة.

 

 

 


جامعة العريش

عودة الدراسة

شمال سيناء

رئيس جامعة شمال سيناء

المدينة الجامعية بشمال سيناء

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