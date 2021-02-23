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المحكمة الاقتصادية تقضى ببراءة سما المصرى من تهمة سب وقذف ريهام سعيد

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:19 م
المحكمة الاقتصادية تقضى ببراءة سما المصرى من تهمة سب وقذف ريهام سعيد ريهام سعيد وسما المصرى- أرشيفية
كتب محمد أبو عوض - أحمد حسنى

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قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة  سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن سما المصرى تعمدت إزعاج الإعلامية ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

كانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار تنفيذ حبسها.

وكانت المستشارة مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

 


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