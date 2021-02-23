المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ينظم معرضًا للحرف اليدوية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينظم المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية معرضا للحرف اليدوية وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل بنقابة المهندسين بالإسماعيلية.

وقام فرع المجلس القومى للمرأة، برئاسة دكتوره عفاف الكومى، مقرر الفرع، بعقد لقاء بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ونقابة المهندسين للتنسيق لإقامة معارض دورية للحرف اليدوية للسيدات بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس والذي ضم 40 عارضة، تم معاينة المنتجات الخاصة بهن ومدي ملائمتها للمعرض، كما حرص المنسقون على تنوع المعروضات حتي تلبي كافة الرغبات، وتم الإتفاق على أن يقام المعرض بصفة دورية لإتاحة الفرصة لكل من لديها حرفة يدوية أو مصنعات يدوية للمشاركة في المعارض بهدف المساعدة في رفع الدخل للأسر وتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة لتحصل على دخل مناسب وتنمية مشروعها الخاص من خلال عرض منتجاتها، او مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن وفتح سوق دائمة لهن من خلال المعارض التى يقيمها الفرع.

ومن جانبه أشاد محافظ الإسماعيلية بما يقوم به المجلس من فعاليات متنوعة تهدف لدعم المرأة وتمكينها في شتي مجالات الحياة معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين الجهات المعنية وتضافر كافة الجهود من اجل إنجاح مثل تلك النشاطات.