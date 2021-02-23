كتب أحمد عرفة

قال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكى بعد لقائه وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك: نطالب الحوثيين بوقف زعزعة استقرار اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأمريكى إلى اليمن: يجب أن يتوقف الحوثيون عن هجومهم على مأرب.

وفى وقت سابق أكد السفير البريطانى باليمن مايكل آرون، دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكافة الجهود التى تقودها الامم المتحدة لتحقيق السلام وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على اراضيه وبما يلبى تطلعات شعبه.