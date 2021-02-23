اليوم السابع
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الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى 20 مارس المقبل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:16 ص
الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى 20 مارس المقبل الكويت
كتب محمود راغب

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قررت دولة الكويت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 24 فبراير حتى 20 مارس 2021، حيث أصدر مجلس الوزراء الكويتى العديد من القرارات وكان أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من 24 فبراير حتى 20 مارس 2021، واستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون فى المنطقة المقسومة وأقاربهم، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما شمل القرار تخفيض نسبة الحضور فى مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومى بنسبة لا تجاوز 30%، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعد، فضلا عن إغلاق جميع صالات المطاعم المقاهى والاكتفاء بالطلبات الخارجية "التوصل"، وخدمات السيارات، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الركاب فى وسائل النقل الجماعي العام بما لا يتجاوز 30%.

 


الكويت

اغلاق المنافذ الحدودية

مجلس الوزراء الكويتى

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