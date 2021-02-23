الكويت تسجل 1015 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 1015 إصابة جدیدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8 وفيات و906 حالات شفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 186 ألفا و4 حالات، والوفيات إلى 1057 حالة، وحالات الشفاء إلى 174 ألفا و88 حالة، بنسبة 93.6%.