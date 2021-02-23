اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومية للأنفاق تعلن نتائج اختبارات وظائف المهندسين للعمل بمشروعات المترو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:00 م
القومية للأنفاق تعلن نتائج اختبارات وظائف المهندسين للعمل بمشروعات المترو مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن نتائج اختبارات الوظائف الشاغرة التي أجرتها لتعيين مهندسين جدد بها في عدد التخصصات المتنوعة تشمل مهندسي إشارات واتصالات ومهندسي ميكانيكا ومهندسي كهرباء ومهندسى تصميم وإنشاء مدني ومهندسي تنفيذ ومهندسي طرق ومهندسي عمارة وأخصائيى حصر ومستخلصات.
 
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق اختيار 227 مهندسا من بين المهندسين المتقدمين للمسابقة التي أعلنت عنها سبتمبر الماضى، واشترطت في المتقدمين احد اقصى للسن 28 سنة وتقدير جيد جدا، مشددة على أن الاختبارات تمت بشفافية تامة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل في مشروعات المترو والجر الكهربائي التي تنفذها الهيئة.
 
وأشرف على اختبارات وظائف المهندسين الجدد لجان  ضمت في تشكيلها ممثلي الهيئة القومية للأنفاق وأساتذة الجامعات، من أجل اختيار أفضل المتقدمين  في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والاشارات والحاسبات، حيث تم اختيار 227 مهندسا من بين عدد 346 مهندسا متأهلا الى المرحلة النهائية للاختبارات من  إجمالي  800 مهندس كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة. 
 
وشملت قائمة أسماء المهندسين الناجحين في المسابقة الآتى:
 
IMG_8530
 
 
 

IMG_8531
 
 
IMG_8532
 
 
IMG_8533
 
 
IMG_8534
 
 
IMG_8535
 
 
IMG_8536
 
 
 

IMG_8537
 
 
 

IMG_8538
 
 
IMG_8539
 
 
IMG_8540
 
 
 

IMG_8541
 
 
IMG_8542
 
 
IMG_8543
 
 
IMG_8544
 
 
 

IMG_8545
 
 
 

IMG_8546
 
 
 

IMG_8547
 
 
 

IMG_8548
 

 


وظائف المترو

وظائف مهندسين

وظائف

وظائف شاغرة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة