اليوم السابع
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القبض على عاطل انتحل صفة شرطة واستولى على مبلغ مالى من شخص بمصر الجديدة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:47 م
القبض على عاطل انتحل صفة شرطة واستولى على مبلغ مالى من شخص بمصر الجديدة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، شخصا لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاظ آخر وتفتيشه مُنتحلا صفة رجل شرطة، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "له معلومات جنائية")، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - طبنجة بلاستيك سوداء اللون) وبرفقته (صاحب محل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

 

وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بإستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه أحد رجال الشرطة، واستولى منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وانتحال صفة رجل شرطة بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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