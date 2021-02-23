اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:36 م
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القبض على سائق لاتهامه بقتل فتاة بعد محاولة الاعتداء عليها بالمنوفية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:33 م
القبض على سائق لاتهامه بقتل فتاة بعد محاولة الاعتداء عليها بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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تمكنت وحدة مباحث قويسنا من القبض على عاطل بعد اتهامه بقتل فتاة عقب محاولته الاعتداء عليها داخل الزراعات بقرية ميت برة قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور المقدم أحمد شمس رئيس مباحث قويسنا على جثة "نهال ع ع  " 17 سنة، طالبة، داخل الزراعات بقرية ميت برة قويسنا .

على الفور شكل العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، فريق بحث تمكن من كشف لغز العثور على جثة الفتاة بالقبض على " أنور ح ع م " 47 سنة، سائق، والمتهم بقيامة باستدراجها تليفونيا لمرور الفتاة بالأزمات والمشاكل، وحاول الاعتداء عليها وعند فشلة فى ذلك قام بكتم أنفاسها وقتلها، وفر هاربا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 


مديرية امن المنوفية

قويسنا

ميت برة قويسنا

أخبار المنوفية

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