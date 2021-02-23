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العربية: ميليشيات إثيوبية تطلق النار على مزارعين سودانيين لحظة دخولهم الفشقة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:32 م
العربية: ميليشيات إثيوبية تطلق النار على مزارعين سودانيين لحظة دخولهم الفشقة إثيوبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ميليشيات إثيوبية أطلقت النار على المزارعين السودانيين لحظة دخولهم منطقة الفشقة.

وقالت القناة، إن ميليشيات إثيوبية أطلقت نيران على مزارعين وعمال داخل الأراضي السودانية.

وفى وقت سابق، وجهت السلطات السودانية رسائل قوية إلى الجانب الإثيوبي بعد مطالبة الأخير عودة الجيش السوداني وتراجعه عن الحدود قبل الحوار، حيث أكدت السودان أنها لن تتراجع عن نشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدة أنها ستذهب للتحكيم الدولي مع إثيوبيا حول الفشقة إذا اضطررت لذلك.

في هذا السياق، قال السفير منصور بولاد، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن السودان لن يتراجع قيد أنملة عن نشر الجيش على الحدود مع إثيوبيا، قاطعا عدم تراجع الجيش السوداني عن أي نقطة من النقاط التي تم استردادها بمنطقة الفشقة في الحدود الشرقية.


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