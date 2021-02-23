العربية للتصنيع تبحث مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية التعاون في الأنظمة الدفاعية

كتب زكى القاضى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مكانة مصر ودورها الرائد، كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبري الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع.

وأعرب "التراس" عن تطلعه إلى عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولي في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، موجها الدعوة لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع , وتحديد مجالات التعاون ذات الإهتمام المشترك والتنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

جاء هذا في إطار مشاركة العربية للتصنيع بمعرض "IDEX 2021" والذي انطلقت فعاليته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتستمر خلال الفترة من 21 إلي 25 فبراير الجاري.

وقد شهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، حيث شهد جناح الهيئة, الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبري الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية وإهتمام كبير من كبري شركات التسليح والمسئولين الدوليين ,حيث قام المهندس " أحمد بن عبدالعزيز العوهلي " محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي بتفقد جناح العربية للتصنيع, وإطلع من القائمين عليها علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب "العوهلي" عن إعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه , مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول تفقد عدد من كبار الوزراء والمسئولين جناح العربية للتصنيع , حيث أشادوا بما شاهدوا من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح الهيئة بالمعرض، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية.

وفي إطار تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية ,تم بحث التعاون مع الدكتورة "أماني عصفور" رئيس التحالف الأفريقي لتمكين المرأة مع الدكتور "خالد دعبس" رئيس مجلس ادارة شركة Africa vision" "ودراسة ما يمكن تقديمة لدخول السوق الأفريقية.

كما تم بحث التعاون مع عدد 8 من كبري الشركات العالمية ومسئولي الصناعات العسكرية والدفاعية بعدد من الدول , بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون في مجالات ذات إهتمام مشترك.

وفي إطار فعاليات اليوم الثاني تم إجراء العديد من المقابلات ومنها شركة مجموعة الأردن للإستثمار والمركز الأردنى للتصميم والتطوير, كما تم بحث التعاون في مجال النظم الدفاعية والعمرات والبحوث والتدريب مع 7 شركات عالمية , وكذا بحث إمكانية تسويق منتجات العربية للتصنيع بعدد من دول المنطقة العربية والأفريقية .

كما حرصت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة علي تسليط الضوء علي جناح العربية للتصنيع وعقد العديد من اللقاءات مع مسئولي الهيئة لإبراز مجهودات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات والنظم الدفاعية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة .