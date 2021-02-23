العثور على جثة مزارع بها طلقات نارية داخل مزرعة بقنا

قنا _ صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، اليوم الثلاثاء، على جثة مزارع بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة مزراع داخل مزرعة وبها طلق ناري في نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتبين من الفحص أن المزارع يدعي" علي. عمر"، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، لقي مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.