اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة مزارع بها طلقات نارية داخل مزرعة بقنا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:34 م
العثور على جثة مزارع بها طلقات نارية داخل مزرعة بقنا صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، اليوم الثلاثاء، على جثة مزارع بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة مزراع داخل مزرعة وبها طلق ناري في نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتبين من الفحص أن المزارع يدعي" علي. عمر"، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، لقي مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.

 تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


جثة مزارع

امن قنا

نجع حمادي

مزارع بقنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة