وأضاف بين -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- أن مساعدات اللقاحات الصينية وصلت إلى باكستان وكمبوديا ولاوس وغينيا الاستوائية وزيمبابوي ومنغوليا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن صادرات اللقاحات الصينية وصلت إلى صربيا والمجر وبيرو وشيلي والمكسيك وكولومبيا والمغرب والسنغال والإمارات وتركيا.

وأعرب عن أمله أن تتكاتف جميع الدول القادرة وتقدم إسهامات إيجابية لدعم المجتمع الدولي، وخاصة الدول النامية، من أجل التغلب على الوباء.

وأشار بين إلى أن الصين هي أول دولة تتعهد بجعل اللقاحات سلعة عامة عالمية، وأنها ستواصل التعاون في مجال اللقاحات مع جميع الأطراف في حدود قدراتها.