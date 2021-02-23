وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة؛ تعليقا على تمرير البرلمان الكندى لمشروع القانون الذي يدعو كذلك إلى سحب تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022 من بكين - إن " التشريع الكندي يتجاهل الحقائق، ويشوه صورة الصين، ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين".

وأضاف بين أن الصين قدمت احتجاجات صارمة للجانب الكندي بهذا الشأن، وتدعوه إلى "إنهاء التحيز"، مشيرا إلى أن الحقائق أثبتت عدم وجود ما يسمى بـ "الإبادة الجماعية" في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد، وأن بكين ترفض الأكاذيب حول المنطقة.

