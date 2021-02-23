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الصحة الأسترالية تعلن عن وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر فيسبوك

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:21 ص
الصحة الأسترالية تعلن عن وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر فيسبوك كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الأسترالية عن وقف حملاتها الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر موقع فيسبوك، بعد حجب شبكة التواصل الاجتماعي مضامين إخبارية احتجاجا على مشروع قانون تدعمه الحكومة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الصحة الأسترالى جريج هانت، إن وزارة الصحة الأسترالية ستواصل تمويل الحملة الإعلانية ولكن ليس عبر "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام جميع المخصصات المالية للترويج لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد والتي تبلغ 16.5 مليون يورو.

وأضاف وزير الصحة الأسترالى أن وزارته ستستمر في نشر المعلومات على هذه الشبكة الاجتماعية، لكنها لن تلجأ إليها من أجل الترويج.

 


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