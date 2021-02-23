اليوم السابع
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الشرطة الصومالية تحبط هجوما انتحاريا فى مركز تجارى وسط مقديشو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:15 ص
الشرطة الصومالية تحبط هجوما انتحاريا فى مركز تجارى وسط مقديشو الصومال
كتب سمير حسنى

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نجحت الشرطة الصومالية فى إحباط هجوم انتحاري على مركز تجاري وسط مقديشو، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الأمني والسياسي في الصومال؛ مما يعرض للخطر كل المكاسب التي تحققت في الصومال في العقد الماضي.

وأدان رئيس المفوضية - في بيان - جميع أشكال العنف، ودعا "أصحاب المصلحة" الصوماليين إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تعرض السلام والأمن في البلاد للخطر، والعمل معًا لإيجاد حل توافقي لكسر الجمود السياسي الحالي.

وحث الحكومة الفيدرالية للصومال و"أصحاب المصلحة" الآخرين على مواصلة حوارهم المستمر، مسترشدين بروح التسوية بهدف التوصل إلى اتفاق توافقي، بما في ذلك جميع الانتخابات المعلقة.

ودعا رئيس المفوضية، القيادة الصومالية وكامل الطبقة السياسية على العمل لصالح الصومال ككل بدلاً من المصالح السياسية الحزبية الضيقة، قائلا "لقد عانى شعب الصومال لفترة طويلة، ويشكل العنف الحالي تهديدًا خطيرًا لخطة الانتقال الصومالية".


الصومال

هجوم انتحاري

مقديشيو

الوضع فى الصومال

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