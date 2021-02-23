السيطرة على حريق فى عقار بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

نشب حريق هائل بعقار فى مدخل مدينة دمياط الجديدة فجر اليوم، حيث نشب الحريق فى رووف خشبى واسبستوس بالدور السادس بأحد العقارات بمدينة دمياط الجديدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص الأولى تبين عدم معرفة سبب نشوب الحريق وعدم وجود إصابات، جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكليف الجهات المختصة بتحديد أسباب الحريق.

وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار ثلجية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مصحوبة بموجة من الصقيع وانخفاض بدرجات الحرارة.