السلطة التنفيذية فى ليبيا تبحث توحيد الجيش مع قيادات عسكرية غرب البلاد

كتب : أحمد جمعة

التقى صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له إن رئيس المجلس ناقش مع الحضور خلال الاجتماع مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.

حضر الاجتماع الفريق أول ركن محمد علي الحداد رئيس الأركان العامة، واللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، واللواء عبد الباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس، واللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد فتح الله أبوفاس آمر قوة مكافحة الإرهاب، والعميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة، واللواء أحمد علي أبوشحمة، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) بحضور أعضاء اللجنة.