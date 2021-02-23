اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعلن بدء إنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القضبان محليا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:54 م
السكة الحديد تعلن بدء إنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القضبان محليا السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئولون بالحكومة التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة بالتزامن مع شبكة خطوط السكة الحديد الجديدة وخطوط المترو التى تشرع الدولة فى تنفيذها.

وأكد المسئولون البدء فعليا فى إنشاء أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر، وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان محليا بهذا المصنع خلال 24 شهر، فى إطار دعم الصناعة المحلية وبالتزامن مع إجراءات إنشاء مصنع فى منطقة شرق بورسعيد لصناعة عربات السكة الحديد والمترو محليا.

وأوضح المسئولون أنه جارٍ التنسيق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير عربات السكة الحديد فى إطار التعاقد مع لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة عادية ومكيفة بتكلفة 1.0165 مليار يورو.


السكة الحديد

صناعة القضبان محليا

صناعة القضبان

القطارات اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة