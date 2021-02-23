السفير الأمريكى: استثمار 300 مليون دولار لتحفيز رواد الأعمال فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أكد السفير الأمريكى، بالقاهرة جوناثان كوهين أن الاقتصاد المصرى، شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية ولا سيما فى ظل التوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مع التعاون بين الشركات المصرية والامريكية والاستفادة من موقع مصر فى المنطقة .

أضاف كوهين خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن نمو الاقتصاد قطعا يحقق الرخاء للشعب وهو أمر مهم للغاية ، لافتا انه تم تخصيص 300 مليون دولار لقطاع ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى مصر، ولا سيما أن الأعمال الناشئة وريادة الأعمال والتكنولوجيا مهمة فى تقوية الاقتصاد.

وأشار أن أمريكا وشركاتها تساعد مصر فى مجال الطاقة، وهو مجال مهم للغاية فى تقوية الاقتصاد، لافتا ان العلاقة القوية بين السفارة وبين غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة تساهم فى دعم الاعمال وتجاوز التحديات مثل كوفيد-١٩ ، وهناك علاقة ممتدة بين الغرفة هنا وفى أمريكا ، موجها الشكر للغرفة.

من جانبه أعرب الدكتور شريف كامل ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية عن شكره السفير جوناثان كوهين، متمنيا أن يكون اللقاء القادم حضوريا بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشاد شريف كامل بما شهده الاقتصاد المصرى من تحسن ونمو فى مختلف القطاعات برغم معاناة الاقتصادات العالمية جراء كورونا.