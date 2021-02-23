الرئيس اللبنانى يفتتح أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية

كتب محمود راغب

افتتح العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، ظهر اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان (المرأة العربية والتحديات الثقافية).



يعقد المؤتمر تحت رعاية وبرئاسة الجمهورية اللبنانية ممثلة في كلودين عون رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية (2019-2021)، حيث ألقى العماد ميشال عون كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على أن التنمية المنشودة لا تتحقق إلا بإتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، وأن تخطي العوائق الثقافية في قضايا المرأة يجب أن يتم باللجوء إلى وسائل ثقافية وفق ما نجح في القيام به رواد النهضة من نساء ورجال في مطلع القرن الماضي.



وأعرب عن تطلعه في أن ينجح المؤتمر في وضع أسس لإنتاج ثقافة جديدة بإمكانها التغلب على ما يعيق تحقيق المساواة، مشيرًا إلى مبادرة لبنان بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".



وتعد مشاركة الرئيس اللبناني في المؤتمر بإلقاء كلمة في الافتتاح، سابقة مهمة في تاريخ مؤتمرات المنظمة، والتي شرُفت من قبل بالرعاية الكريمة لعدد من رؤساء الدول العربية دون أن يتضمن هذا مشاركة فعلية في أعمال المؤتمر.



تمتد أعمال المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 23-25/2/2021. وضمت الجلسة الافتتاحية وفود رسمية من الدول الأعضاء رأستها السيدات الأول أو من ينوب عنهن من وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومسؤولات رفيعات المستوى في دولهن.

وقد ألقت رئيسة الوفد من كل دولة كلمة بينت فيها جهود دولتها من أجل التمكين للمرأة.



ويشهد اليومين الثاني والثالث من أعمال المؤتمر انعقاد الجلسات العلمية التي يتم خلالها عرض ومناقشة 24 بحثا أعدها نخبة من خيرة الباحثات والباحثين العرب.