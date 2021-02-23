اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:56 م
خالد صلاح
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الرئيس السيسى يهنئ اليابان وبروناى دار السلام بالعيد القومى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:31 م
الرئيس السيسى يهنئ اليابان وبروناى دار السلام بالعيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى امبراطور اليابان ناروهيتو؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى سلطان بروناى دار السلام حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

 


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العيد القومى لبروناى

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