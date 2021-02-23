الرئيس السيسى يهنئ اليابان وبروناى دار السلام بالعيد القومى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى امبراطور اليابان ناروهيتو؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى سلطان بروناى دار السلام حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.